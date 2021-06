Perù: presidente uscente Sagasti assicura neutralità di Forze armate e Polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una posizione identica a quella espressa dalla candidata del partito conservatore alle presidenziali del Perù, Keiko Fujimori, che ha affermato giovedì che il risultato delle elezioni non sarà legittimo se non verranno riesaminate le schede di tutti i seggi sui quali è stato presentato ricorso. Lo ha detto in una conferenza stampa dove era accompagnata da una squadra di avvocati che a loro volta ha annunciato che nel caso il Tribunale elettorale (Jne) non accetti considerare ulteriori ricorsi verrà presentata un'azione di "habeas data" che obbligherebbe l'accesso al contenuto delle urne in discussione. "L'articolo 61 del Codice processuale afferma che l'habeas data protegge il diritto di accesso all'informazione in qualsiasi ente pubblico, si tratta di un diritto fondamentale che le autorità elettorali ci stanno negando", ha affermato l'avvocato costituzionalista Domingo Garcia Belaunde. Il partito "Fuerza Popular" di Fujimori ha presentato 946 richieste di nullità su 1.119 seggi per un totale stimato di circa 250 mila voti. (segue) (Brb)