Perù: presidente uscente Sagasti assicura neutralità di Forze armate e Polizia (4)

- Il presidente uscente, Francisco Sagasti, ha rivolto un appello a mantenere la calma e ad avere fiducia nelle autorità elettorali. "In questo momento è importante mantenere la calma, la tranquillità e la fiducia nelle istituzioni (...) non bisogna precipitarsi e tantomeno parlare di frode", ha detto Sagasti. Secondo il presidente tutto il processo elettorale ha rispettato le indicazioni degli osservatori internazionali dell'Osa secondo i quali, ha affermato il presidente, sia il primo che il secondo turno si sono svolti "senza ombre e senza problemi". Secondo quanto affermano gli analisti locali i ricorsi dovrebbero spingere la proclamazione del voto non prima della fine del mese in corso. Gli esperti sembrano inoltre sempre più scartare l'ipotesi di un rovesciamento del risultato e che vengano accreditate le "massicce" frodi di cui parla la leader di Forza popolare. (Brb)