Business news: società francese Framatome segnala perdita in centrale nucleare cinese di Taishan

- Il gruppo francese Framatome, controllata di Electricité de France (Edf), sta seguendo con attenzione gli sviluppi in corso nella centrale nucleare di Taishan, nel sud della Cina, dove sarebbe stato evidenziata una perdita di alcuni gas potenzialmente pericolosi. La centrale sta operando entro "il suo perimetro di funzionamento e di sicurezza autorizzato", si legge in un comunicato di Framatome ripreso dai media francesi. "La nostra squadra sta lavorando con degli esperti competenti per valutare la situazione e proporre delle soluzioni per affrontare qualsiasi potenziale problema", si legge nel comunicato. Framatome ha confermato di essere stata "informata dell'aumento della concentrazione di alcuni gas rari nel circuito primario del reattore numero 1 della centrale nucleare di Taishan in Cina". Quello della centrale cinese è uno degli unici due reattori nucleari Epr a tecnologia francese che Edf ha messo in servizio a livello globale. A Taishan la prima unità ha iniziato le attività commerciali il 13 dicembre del 2018 mentre la seconda il 7 settembre del 2019. (Frp)