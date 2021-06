Business news: Ucraina, con Bers firmati accordi da oltre 640 milioni di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020 l'Ucraina e la Bers hanno firmato accordi per un importo di 643,5 milioni di euro, che sono stati utilizzati per attuare una serie di progetti nei settori privato e pubblico, nell'ambito dell'attuazione delle migliori pratiche di governo societario nelle imprese statali. Questo quanto emerso da un incontro online tra il ministro delle Finanze dell'Ucraina Serhiy Marchenko e Odile Renaud-Basso, presidente della Bers. "Nel 2020, la Banca e le autorità ucraine hanno concluso accordi per un totale di 643,5 milioni di euro. Grazie a questi investimenti, siamo stati in grado di avviare una serie di progetti nel settore pubblico e privato, nell'ambito dell'attuazione delle migliori pratiche di governo societario negli Stati imprese di proprietà, nonché nella promozione di finanziamenti in valuta locale. La Bers è uno dei partner chiave per l'Ucraina", ha affermato Marchenko. I partecipanti all'incontro hanno anche discusso della questione dell'adesione di Oschadbank al Fondo di garanzia dei depositi, che rappresenta il primo passo verso l'ingresso della Bers nel capitale della banca ucraina. (Rum)