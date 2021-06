Business news: Grecia, accordo tra Stato e Cosco per ulteriore partecipazione cinese in Autorità porto del Pireo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha raggiunto un accordo amichevole con la compagnia di stato cinese Cosco in merito all'ulteriore partecipazione della stessa nell'Autorità portuale del Pireo (Olp), in attesa della realizzazione di una serie di investimenti nel porto. Nonostante non tutti gli obblighi contrattuali siano stati rispettati, per un investimento di 293,7 milioni di euro, l'ulteriore 16 per cento è da trasferire a Cosco, portando la sua quota al 67 per cento. La società presenterà le lettere di garanzia sugli investimenti non ancora realizzati, con proroghe di due e cinque anni. Il quotidiano di Atene "Kathimerini" ricorda che Cosco "non è responsabile per non aver portato a termine quasi il 60 per cento degli investimenti". (Gra)