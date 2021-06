Business news: Ungheria, l'operatore 4iG vuole acquistare quota di maggioranza nell'israeliana Spacecom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ungherese 4iG mira a ottenere una quota di maggioranza nella società Spacecom, operatore di satelliti per le telecomunicazioni. Lo rende noto quest'ultima in un comunicato. 4iG è uno dei principali operatori magiari del settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Le due società hanno firmato un accordo preliminare al fine dell'acquisto da parte di 4iG del 51 per cento di Spacecom per un valore stimato di 65 milioni di dollari. "L'ingresso di 4iG ci aiuterà a eseguire il nostro programma strategico" al fine di trasformare Spacecom in "un fornitore di servizi di comunicazione via satellite", ha commentato l'amministratore delegato della compagnia israeliana, Dan Zajicek. (Vap)