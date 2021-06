Business news: Vienna contraria al completamento della centrale nucleare di Mochovce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria resta contraria al completamento della centrale nucleare slovacca di Mochovce. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Ne hanno discusso a Bratislava i premier dei due Paesi, Sebastian Kurz ed Eduard Heger, a Bratislava. Entrambi interverranno alla conferenza Globsec in corso nella capitale slovacca. Heger ha rassicurato l'omologo austriaco sulla sicurezza della centrale ma la posizione di Vienna nei confronti dell'energia atomica è notoriamente negativa. Kurz ha reso noto che l'Austria continuerà a monitorare il coinvolgimento di istituzioni di vigilanza internazionali sulla questione e che l'opposizione austriaca al nucleare non ha come bersaglio esclusivo e privilegiato la Slovacchia. La costruzione delle unità 3 e 4 della centrale, che si trova a un centinaio di chilometri dal confine con l'Austria, è tuttora in corso e la sua conclusione è stata più volte prorogata. (Vap)