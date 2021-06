Kosovo-Italia: ambasciatrice Haxhitasim a colloquio con ministra Bonetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice kosovara in Italia Lendita Haxhitasim ha incontrato oggi la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Scrivendo su Twitter, Haxhitasim ha parlato di un "caloroso incontro". "Fiera dell’avanzamento delle politiche di pari opportunità in Kosovo; insieme abbiamo scambiato informazioni e esperienza sull’inclusione delle donne e dei giovani nei rispettivi piani di ripartenza economica post Covid", ha dichiarato l'ambasciatrice kosovara. (Res)