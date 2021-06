Kosovo-Serbia: premier Kurti, impossibile creare associazione su basi etniche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che hanno fatto è stato un tentativo di terminare il dialogo, di farci lasciare la stanza con rabbia dopo le loro parole e di non farci tornare mai più, ma non l'abbiamo fatto. Continueremo a lavorare sul dialogo", ha concluso il presidente serbo aggiungendo che i rappresentanti dell'Ue si sono comportati correttamente nel corso dell'incontro. "Soprattutto Borrell, ha capito tutto dal primo momento", ha osservato infine Vucic aggiungendo di essere sicuro che Borrell trasmetterà al presidente Usa Joe Biden tutto quanto è accaduto "in modo corretto e preciso". Secondo l'inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, la tappa di martedì 15 giugno ha rappresentato l'apertura di un nuovo capitolo del processo di normalizzazione fra le due parti. "Oggi, dopo nove mesi, è proseguito il dialogo ad alto livello Belgrado-Pristina. Abbiamo iniziato un nuovo capitolo, poiché questo è stato il primo incontro con Albin Kurti come primo ministro del Kosovo. Non è stato un incontro facile, ma era importante che accadesse", ha dichiarato nei giorni scorsi Lajcak, presente alla tappa insieme all'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell. (segue) (Alt)