Kosovo: Pdk chiede esame Corte costituzionale su dimissioni presidente commissione elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione dall'incarico del presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Valdete Daka, disposta dal capo dello Stato del Kosovo, Vjosa Osmani, è infondata e rappresenta una violazione della Costituzione. E' quanto denunciato nei giorni scorsi dal principale schieramento dell'opposizione kosovara, il Partito democratico del Kosovo (Pdk). Dal Pdk hanno chiesto l'intervento degli ambasciatori del Quintetto per il Kosovo per denunciare questa decisione politicizzata e unilaterale. Anche gli altri partiti dell'opposizione kosovara si sono uniti nelle forti critiche alla scelta di Osmani di far dimettere Daka, "che era sempre stata elogiata" dalla comunità internazionale per il suo ruolo nello svolgimento delle elezioni. La presidente kosovara Osmani ha firmato nei giorni scorsi il provvedimento di rimozione dall'incarico del presidente della Commissione elettorale centrale Daka, nominando subito il giudice della Corte d'appello, Kreshnik Radoniqi, come suo sostituto. (segue) (Alt)