Kosovo: ministero Esteri russo, preoccupa dispiegamento di attrezzature militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è preoccupata dal dispiegamento di attrezzature militari da parte statunitense in Kosovo. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nell'odierno briefing alla stampa. "Siamo preoccupati per i rapporti sulle consegne da parte degli Stati Uniti di armi e attrezzature militari alle autorità di Pristina. Gli Stati Uniti minano apertamente lo sforzo internazionale per garantire la pace e la stabilità nei Balcani", ha dichiarato Zakharova criticando "la militarizzazione dell'autoproclamata Repubblica del Kosovo" e il sostegno di Washington alla creazione di un esercito kosovaro "in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu". (Rum)