Ue: Borrell da oggi a domenica in Turchia e Libano

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, andrà in Turchia e in Libano da oggi fino a domenica 20 giugno. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che oggi pomeriggio, Borrell rappresenta l'Ue al vertice della piattaforma di cooperazione per l'Europa sudorientale (Seecp), ospitato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in qualità di presidente uscente del Seecp, ad Antalya, in Turchia. Durante il vertice annuale Seecp, i partecipanti discuteranno nuovi approcci e soluzioni per rafforzare la cooperazione regionale e la governance globale. A margine, Borrell avrà incontri bilaterali con il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, e il presidente del Kosovo, Vjosa Osmani. Domani, Borrell parteciperà al Forum diplomatico di Antalya, dove parteciperà al panel Global Governance: Approaches for Global Solutions. Avrà incontri bilaterali con il ministro degli Affari esteri turco, Mevlut Cavusoglu, e con i ministri degli Affari esteri di Iran, Venezuela, Pakistan e Afghanistan. (segue) (Beb)