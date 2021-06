Kosovo: dichiarazioni ambasciatore Usa aprono dibattito su Associazione comuni a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dichiarazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Pristina, Philip Kosnett, secondo cui l'Associazione/Comunità dei comuni a maggioranza serba deve essere implementata in Kosovo, ha riportato l'attenzione dell'opinione pubblica su questo argomento. Kosnett ha detto che gli Usa credono che il Kosovo sia obbligato a formare l'Associazione/Comunità, mentre il premier kosovaro Albin Kurti ha affermato che non può esserci un'Associazione "su base etnica". Imer Mushkolaj, commentatore politico, ha dichiarato in un dibattito su "Tv Dukagjini" che i partiti di opposizione non hanno il diritto di opporsi alla formazione dell'Associazione. "La lega democratica e il Partito democratico del Kosovo devono chiedere ad Albin Kurti di formare l'Associazione, perché loro stessi hanno firmato l'accordo in questione", ha affermato. Mushkolaj ha anche detto che sarebbe sbagliato affrontare nuovamente la questione a Bruxelles. "L'Associazione è un nostro obbligo. Kurti sapeva che il dialogo sarebbe stato una priorità, compresa l'Associazione. Ha una patata bollente tra le mani", ha detto. (segue) (Kop)