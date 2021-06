Balcani: Kurz, pandemia insegna importanza dei partenariati internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l cancelliere austriaco ha presieduto il vertice a cui hanno partecipato i leader di Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia. Kurz ha affermato che l'Austria ha raccolto un milione di dosi di vaccini contro il Covid-19, che saranno consegnati ai Balcani occidentali a partire da agosto, e che è stato concordato che i regolamenti dell'Ue, come il passaporto verde, si applichino anche ai Paesi del Balcani occidentali. Kurz ha ribadito il sostegno al percorso europeo dell'intera regione, aggiungendo che l'Austria si adopererà per garantire che i progressi compiuti dai Paesi in termini di attuazione delle riforme siano presi in considerazione a livello dell'Ue. (segue) (Geb)