Balcani: Kurz, pandemia insegna importanza dei partenariati internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla lotta all'immigrazione illegale, Kurz ha affermato che si tratta di un problema comune che deve essere risolto in collaborazione con i partner dei Balcani occidentali e ha ribadito la disponibilità dell'Austria a contribuire in tal senso. Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e per i Balcani occidentali Miroslav Lajcak ha affermato oggi a Vienna che è necessario "fare uno sforzo" e imprimere un'accelerazione al processo di integrazione europea della regione. (Geb)