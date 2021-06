Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, non dobbiamo essere pessimisti su dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lajcak ha aggiunto che ci sarà un altro incontro prima delle ferie estive. "Kurti è nuovo al dialogo. Questo processo è iniziato nel 2011 e ha avuto diversi risultati. Kurti porta le sue opinioni. L'importante è che abbia un mandato politico molto forte, è stato eletto da una forte maggioranza. Non c'è alternativa in questo dialogo se non la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. Questo è di cruciale importanza per l'intera regione Vogliamo impegnarci affinché il processo abbia successo non solo per le relazioni tra le due parti, ma anche per il loro futuro europeo", ha affermato Lajcak ripreso dai media kosovari. (Alt)