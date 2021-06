Brasile: ministri ed ex ministri tra i 14 indagati in Commissione parlamentare di inchiesta Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli indagati anche l'ex segretario esecutivo del ministero della Salute, Elcio Franco Filho e i sottosegretari alla Scienza, tecnologia, innovazione e input strategici, Hélio Angotti Netosegretario alla) e all'Educazione sanitaria, Mayra Pinheiro, conosciuta come capitan clorochina. Indagata anche l'attuale coordinatore del Piano nazionale di immunizzazione (Pni), l'infermiera Franciele Francinato. Indagato anche l'consigliere della presidenza della Repubblica per la pandemia, Arthur Weintraub, e il medico oncologo Nise Yamaguchi. Nise, sostenitrice dell'uso della clorochina nella cura del Covid-19. Tra gli indagati anche il biologo Paolo Zanotto e il tenente medico della marina militare, Luciano Dias Azevedo. Nella lista sono stati anche inseriti l'imprenditore Carlos Wizard, che ha lavorato come collaboratore per il ministero della Salute, il pubblicitario Fabio Wajngarten, ex capo del dipartimento speciale per la comunicazione sociale della presidenza della Repubblica e Marcellus Campelo, ex segretario di stato alla Salute dello stato di Amazzonia. (Brb)