Afghanistan: premier pachistano Khan, non permetteremo presenza basi Cia dopo ritiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan non consentirà alla Central Intelligence Agency degli Stati Uniti (Cia) di utilizzare basi sul suo territorio per missioni antiterrorismo transfrontaliere dopo il ritiro delle forze Usa dall'Afghanistan. Lo ha dichiarato il primo ministro pachistano Imran Khan ad "Axios”, in un'ampia intervista che andrà in onda domenica prossima, 20 gennaio, sull’emittente statunitense “Hbo”. La permanenza di attività antiterroristiche e le capacità di intelligence in Afghanistan sono questioni critiche per l'amministrazione del presidente Joe Biden, nel momento in cui le forze statunitensi si avvicinano al ritiro totale dal paese entro l'11 settembre. Il governo di Washington sta anche esplorando altre opzioni in Asia centrale per mantenere l'intelligence attiva sulle reti terroristiche all'interno dell'Afghanistan, ma si tratta di un’operazione complicata dal momento che molti dei paesi contattati dagli Usa rientrano nella sfera di influenza della Russia di Vladimir Putin. Gli Stati Uniti hanno condotto centinaia di attacchi con droni e operazioni antiterrorismo transfrontaliere dal suolo pakistano.(Nys)