Perù: presidente uscente Sagasti assicura neutralità di Forze armate e Polizia

- Il presidente uscente del Perù, Francisco Sagasti, ha assicurato che le Forze armate e la Polizia nazionale sono istituzioni "neutrali" e non "deliberanti" e che la Procura della Repubblica avvierà un'inchiesta per determinare possibili "condotte lesive dell'ordine costituzionale" in merito alla lettera sottoscritta da un centinaio di ufficiali in congedo dove si annunciava un eventuale mancato riconoscimento del risultato delle elezioni. "Ho chiesto alla ministra della Difesa (Nuria Esparch) di rimettere queste lettere alla Procura affinché si realizzino le investigazioni necessarie per determinare possibili condotte lesive dell'ordine costituzionale e stabilire eventuali responsabilità", ha detto Sagasti in una conferenza tenuta venerdì nel palazzo di governo. Le lettere erano state fatte pervenire a membri dello Stato maggiore delle Forze armate, e in queste si chiede di non riconoscere il risultato del ballottaggio per le presidenziali se il tribunale elettorale non accetta di esaminare tutti i ricorsi presentati. (segue) (Brb)