Business news: Grecia, accordo tra Motor Oil e Gek Terna, nuovo impianto a gas naturale sarà operativo dal 2024

- L'accordo raggiunto tra Motor Oil e Gek Terna per la costruzione e l'esercizio in comune di una nuova centrale a ciclo combinato di gas naturale in Grecia cambierà il panorama del mercato energetico del Paese. Come scrive il quotidiano di Atene "Kathimerini", le due società quotate ad Atene hanno annunciato lo scorso venerdì 11 giugno la loro cooperazione nello sviluppo, costruzione e funzionamento della nuova unità con un investimento totale di 375 milioni di euro nella zona industriale di Komotini, in Tracia. Il progetto è destinato a creare circa 500 posti di lavoro durante la sua costruzione e 100 posti di lavoro permanenti durante il suo funzionamento. L'obiettivo delle due società è di iniziare a costruire l'impianto energetico entro il 2021, in modo che possa entrare in funzione dall'inizio del 2024. La partecipazione di Motor Oil al progetto che il grande conglomerato greco pianifica dal 2019, procedendo con la licenza, evidenzia il "coinvolgimento più attivo del gruppo Vardinogiannis nel mercato elettrico nel contesto della transizione energetica del colosso petrolifero, che sta accelerando a causa dell'aumento del costo degli inquinanti di anidride carbonica", riporta il quotidiano. L'impianto di Komotini sarà il secondo privato in Grecia dopo quello di Mytilineos che è già in costruzione e entrerà in funzione il prossimo maggio. (Gra)