Business news: Tavares (Stellantis), mobilità si adatterà ai nostri stili di vita

- La mobilità si adatterà ai nostri stili di vita. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. La libertà di movimento si apprezza ad esempio in modo differente", ha affermato il dirigente, spiegando che nell'area urbana e in quella rurale si sta cambiando approccio. Tavares ha ricordato come "l'ampiezza dei cambiamenti non smette di crescere" per questo è necessario trovare un compromesso "tra la velocità del cambiamento, la sua portata e la capacità dei consumatori nell'assorbire questo mutamento". In merito al ruolo della politica, l'amministratore delegato di Stellantis sostiene che non bisogna puntare il dito solamente contro i responsabili politici, che devono risolvere "equazioni estremamente complesse" e quindi "molto difficili da risolvere" (Frp)