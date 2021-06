Roma 2021: Di Maio, ora necessario andare avanti con Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella capitale "ora è necessario continuare, è necessario andare avanti, per non lasciare il lavoro in sospeso e per mantenere quella legalità che non dobbiamo mai dare per scontata". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo in videochiamata all'aperitivo elettorale organizzato in sostegno di Virginia Raggi. "Sono già state fatte tantissime cose, per altre c’è bisogno di più tempo e tutti noi sosteniamo Virginia perché possa andare avanti", ha aggiunto.(Rin)