Egitto: Egyptair annuncia stop visti d’ingresso per Etiopia

- Le autorità dell’Etiopia incaricate delle politiche per l’immigrazione hanno temporaneamente sospeso i visti d’ingresso per i passeggeri in arrivo dall’Egitto. Lo rende noto la compagnia aerea egiziana Egyptair. “Alla luce delle istruzioni emesse dalle autorità interessate in Etiopia, si informano i clienti che le autorità etiopi per l'immigrazione hanno temporaneamente sospeso il visto all'arrivo e la fornitura di visti elettronici a partire dalla mezzanotte del 18 giugno 2021 per i passeggeri che viaggiano verso l'aeroporto di Addis Abeba”, si legge nella nota.(Cae)