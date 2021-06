Yemen: inviato speciale Usa Lenderking conclude visita in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen Tim Lenderking è tornato dall'Arabia Saudita venerdì18 giugno. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Durante il suo viaggio, Lenderking ha incontrato funzionari dei governi della Repubblica dello Yemen e dell'Arabia Saudita, nonché l'inviato speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths e i cinque membri permanenti del il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. In questi incontri, l'inviato speciale ha rilevato la necessità per il governo yemenita di tornare ad Aden il prima possibile e ha sottolineato l'importanza di rapidi progressi nell'attuazione dell'accordo di Riad. Lenderking ha discusso degli ultimi sforzi per raggiungere un cessate il fuoco globale e nazionale, compresa l'urgenza di ridurre l'escalation dei combattimenti a Marib, e ha ribadito l'importanza del libero flusso di merci, in particolare di carburante, attraverso il porto di Hudaydah e in tutto lo Yemen.(Nys)