Venezuela: Guaidò chiama il Paese a "ratifica" dell'accordo che apre dialogo col governo (4)

- L'iniziativa di un nuovo percorso "integrale" di dialogo era stata lanciata a metà maggio da leader oppositore, sulla base di alcune condizioni essenziali: elezioni libere, l'apertura a vaccini e aiuti umanitari dall'estero, la liberazione dei prigionieri politici e garanzie democratiche, con un allentamento delle sanzioni internazionali condizionato al rispetto dei patti. Di più, Guaidò aveva detto che rappresentanti di Maduro e del fronte antigovernativo si sono già incontrati per definire "facilitatori" e "garanti" del processo. "Che cosa manca? facilitatori e garanti", ha detto Guaidò segnalando che "un processo di contatto si è già tenuto. Nessuno di fida della dittatura", spiegava. "Processi negoziali li abbiamo già sostenuti. Non abbiamo bisogno di un altro processo fallimentare per dare alla dittatura modo di guadagnare tempo, di allentare la pressione internazionale... No, abbiamo bisogno di un accordo che ci porti ad elezioni libere e che permetta l'ingresso di aiuti umanitari", ha sottolineato. (segue) (Vec)