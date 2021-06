Francia: redazione "Europe 1" in sciopero contro sanzioni a un giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La redazione dell'emittente radiofonica francese "Europe 1" si è messa in sciopero fino a lunedì prossimo per protestare contro una sanzione decisa nei confronti di un giornalista. Lo riferiscono i media citando un messaggio interno dei sindacati dei giornalisti. Secondo quanto dichiarato da Olivier Samain, delegato sindacale della Snj, il giornalista è stato sanzionato per delle dichiarazioni "veementi" ma non "offensive" pronunciate durante un'assemblea nei confronti di una responsabile delle risorse umane, sospettata di aver registrato la riunione per trasmettere le dichiarazioni dei partecipanti alla direzione. IL 30 giugno il gruppo Lagardère, che detiene "Europe 1" terrà un'assemblea generale, durante la quale si dovrebbe ufficializzare il cambio di governance che sarà al gruppo Vivendi maggiore potere sull'emittente radiofonica. L'obiettivo del gruppo di Vincent Bolloré è quello di aumentare le sinergie tra i media del suo gruppo Canal+ ed "Europe 1". (Frp)