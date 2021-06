Brasile: ministri ed ex ministri tra i 14 indagati in Commissione parlamentare di inchiesta Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore della Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sul Covid, che indaga sulle presunte negligenze del governo del Brasile nella gestione dell'emergenza sanitaria, Renan Calheiros, ha presentato una lista i nomi dei primi 14 indagati da parte della Cpi. L'elenco comprende, tra gli altri, l'attuale ministro della Salute, Marcelo Queiroga, il suo predecessore, Eduardo Pazuello, e l'ex ministro degli Esteri, Ernesto Araújo. Renan ha dichiarato che il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, che al momento non è indagato, potrebbe essere ritenuto responsabile nella relazione finale dei lavori della commissione. Per effetto della riclassificazione, i 14 indagati avranno d'ora in poi diritto al principio della piena difesa in virtù del quale i loro legali potranno avere accesso alle informazioni, ai documenti e alle prove raccolte dalla Cpi. (segue) (Brb)