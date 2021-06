Autostrade: chiuso per 4 ore notturne tratto Civitavecchia Nord-Civitavecchia porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera all'una di domani, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia nord e Civitavecchia Porto, in entrambe le direzioni, verso Tarquinia e in direzione di Roma. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: Verso Tarquinia per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia nord, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare a Civitavecchia Porto; per i mezzi pesanti con peso superiore a 5 tonnellate: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia nord, percorrere Via Terme di Traiano fino a Civitavecchia Porto, immettersi sulla SS675 Civitavecchia-Viterbo fino a Pantano e riprendere la A12 Roma-Tarquinia Verso Roma per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Civitavecchia Porto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 allo svincolo di Civitavecchia nord; per i mezzi pesanti con peso superiore a 5 tonnellate: si consiglia di uscire allo svincolo di Monteromano, sulla A12 Roma-Tarquinia, percorrere la SS1 bis Via Aurelia fino all'immissione sulla SS675 Civitavecchia-Viterbo fino a Orte, da dove sarà possibile immettersi sulla A1. Lo comunica in una nota Autostrade. (Com)