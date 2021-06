Roma: Sidoli (Ape), regolamento botticelle bloccato dal consiglio di stato per incapacità M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con sommo dispiacere la bocciatura del Regolamento del Comune di Roma sul traino equestre da parte del Consiglio di Stato. Purtroppo da parte del Movimento 5 stelle c'è stata solo una campagna mediatica volta a confondere gli amanti degli animali raccontando di avere abolito questa attività fondata sulla sofferenza". Lo dichiara in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "In cinque anni l'amministrazione Raggi - aggiunge - non ha fatto nulla per la tutela e il benessere degli equidi. Abbiamo denunciato per anni il mancato rispetto delle delibere estive, che diverse volte sono state persino impugnate dal Tar del Lazio. Un'Amministrazione attenta al rispetto degli animali avrebbe ragionato con sensibilità, coinvolgendo tutte le associazioni animaliste alla stesura di un provvedimento inattaccabile legalmente. Più volte abbiamo fatto presente che era necessario la modifica dell'articolo 70 del codice della strada al fine di vietare questo pratica retrograda. Ricordiamo che nella commissione trasporti della Camera fu approvata la proposta dell'on. Prestipino per abolire il servizio a trazione animale a livello nazionale. Purtroppo abbiamo constatato che da parte del sindaco Raggi non c'è stata alcuna intenzione a fare pressioni sul suo partito affinché sostenessero quella battaglia di civiltà che molti cittadini attendono da anni". Conclude Sidoli: "Oggi è la più brutta pagina che la Capitale potesse scrivere. Anche quest'estate questi esseri saranno costretti a trainare sotto un sole cocente vetture turistiche che possono arrivare a pesare fino a 800 kg in traffico caotico che può portare all'imbizzarrimento come è accaduto di recente a Firenze". (Com)