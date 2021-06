Usa: Covid, completamente immunizzato il 44 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 44,7 per cento della popolazione statunitense ha ricevuto le dosi necessarie a conseguire la completa immunizzazione contro il Covid-19. Lo rilevano i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Si tratta di 148,5 milioni di persone, considerato che 13 stati hanno vaccinato completamente più della metà dei loro residenti: Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington. Quindici stati hanno raggiunto l'obiettivo prefissato dal presidente Joe Biden di vaccinare il 70 per cento degli adulti con almeno una dose. L'Illinois è l'ultimo stato ad aggiungersi a questa lista, che comprende anche California, Connecticut, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont e Washington, insieme a Washington DC. L’attuale ritmo delle vaccinazioni è di 909.068 unità al giorno.(Nys)