Egitto: Banca centrale mantiene invariati tassi interesse per il quinto mese consecutivo

- La Banca centrale dell’Egitto mantiene invariati i tassi di interesse per il quinto mese consecutivo. Secondo una nota dell’istituto di credito centrale egiziano il tasso di interesse medio sui depositi rimane invariato all'8,25 per cento, mentre quello sui prestiti resta al 9,25 per cento. Gli economisti si aspettavano questa decisione a causa dell'alto tasso di inflazione registrato a maggio all’aumento dei prezzi delle materie prime a livello globale. I prezzi al consumo in Egitto hanno registrato nel mese di maggio 2021 un aumento dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente. L’Agenzia di statistica statale Capmas ha attribuito l'aumento dell'inflazione alla crescita dei prezzi di frutta (+9 per cento) e degli ortaggi (+5,3 per cento). Il tasso annuo di inflazione si è attestato al 4,9 per cento nel mese di maggio 2021, rispetto al 5,0 per cento dello stesso mese dell'anno precedente.(Cae)