Venezuela: Guaidò chiama il Paese a "ratifica" dell'accordo che apre dialogo col governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore del Venezuela, Juan Guaidò, ha invitato la popolazione a ratificare - il prossimo 5 luglio - l'Accordo di salvezza nazionale lo strumento creato "per ottenere una soluzione alla crisi del Paese". L'appuntamento servirà a sostenere con i numeri una proposta che ha come obiettivo ultimo quello di riaprire il dialogo con il presidente Nicolas Maduro, ipotesi oggetto di un forte dibattito all'interno dello schieramento anti governativo. D"La possibilità di creare questo accordo dipende dai venezuelani. L'esercizio della maggioranza è stato determinante nella nostra lotta così come lo è stato l'appoggio internazionale", ha detto. Al momento della presentazione dell'Accordo, a maggio, il "presidente ad interim" ha "incontrato i venezuelani per spiegargli personalmente in cosa consiste, quale sia la portata e quale ruolo debbano giocare i cittadini", si legge in una nota. Uno sforzo cui hanno contribuito "i rappresentanti dei partiti politic in ogni angolo della nazione", ha scritto ancora. Nella giornata, ha chiarito Guaidò nel corso di una conferenza stampa, i cittadini potranno visionare e firmare il testo, in assemblee dislocate tutto il territorio. (segue) (Vec)