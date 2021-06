Venezuela: Guaidò chiama il Paese a "ratifica" dell'accordo che apre dialogo col governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore è alla guida di una "Piattaforma democratica" che rappresenta il grosso dei partiti anti governativi e che chiede garanzie per poter aprire un tavolo di dialogo e celebrare nuove elezioni presidenziali. Alcuni segmenti sin qui minoritari dell'opposizione hanno a vario titolo deciso di percorrere una strada diversa, auspicando mediazioni con l'esecutivo per partecipare anche alle amministrative e di fatto, già alle ultime legislative di dicembre una esigua rappresentanza di questo settore è entrata in Parlamento. Da ultimo Guaidò ha ribadito comunque che la partecipazione alle amministrative di novembre è un "falso problema", una forzatura con cui il governo spera di dividere le opposizioni, mentre rimane centrale il nodo delle richieste di "condizioni". (segue) (Vec)