Venezuela: Guaidò chiama il Paese a "ratifica" dell'accordo che apre dialogo col governo (5)

- L'avvio della missione si inserisce in un momento di parziale rimescolamento delle carte sulla crisi politica in atto, scenario cui contribuiscono, tra gli altri, il cambio alla presidenza degli Stati Uniti, una certa stanchezza per la mancanza di risultati di sostanza dopo oltre due anni di azione di Guaidò, e alcune novità sul campo. Tra questa, l'elezione del nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne), l'organo che accompagnerà tanto le elezioni amministrative da tenersi entro l'anno, quanto le presidenziali, formalmente fissate per il 2024, ma che il grosso delle opposizioni intende celebrare prima come elemento dirimente per l'uscita dalla crisi. (Vec)