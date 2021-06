Brasile: dal Senato primo via libera a privatizzazione società elettrica Eletrobras (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di privatizzazione era stato annunciato una prima volta nel 2017, durante il mandato dell'ex presidente Michel Temer, ma ha sempre incontrato forti resistenze da parte dei parlamentari. Sotto l'impulso dell'attuale ministro dell'Economia Paulo Guedes era stato disegnato un piano di ampio respiro che prevedeva la privatizzazione di 17 società statali, oltre a modelli di concessione, locazione e altri partenariati in diverse aree come i trasporti, la difesa, il petrolio e il gas, l'energia, l'estrazione mineraria e persino i parchi nazionali e le foreste. Un'agenda liberale che si è scontrata con frizioni interne allo stesso ministero e con le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria. Ad oggi solo quattro dei progetti sono conclusi: la concessione per un'autostrada, le aste per due terminal nel porto di Santos (San Paolo) e il rinnovo di una concessione ferroviaria. (segue) (Brb)