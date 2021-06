Roma 2021: in corso aperitivo elettorale Raggi, anche Giuseppe Conte tra i presenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In corso l’aperitivo elettorale della sindaca di Roma Virginia Raggi alla Città dell’altra Economia in zona Testaccio della Capitale, con portavoce, consiglieri eletti, rappresentanti M5s a livello locale, regionale e nazionale per un confronto sulle prossime elezioni. Tra i presenti anche l’ex premier e nuovo leader del M5s Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che a quanto si apprende dovrebbe inviare un videomessaggio. (Rer)