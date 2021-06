Roma 2021: Di Maio, sostengo con forza Raggi, ha carte in regola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia non ha mai mollato. E noi sosteniamo con forza una sindaca che ha lavorato duramente in tutti questi cinque anni. Virginia non mollare. Siamo con te e siamo in tanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo in videochiamata all'aperitivo elettorale organizzato in sostegno di Virginia Raggi. "Virginia - ha aggiunto - ha tutte le carte in regola per chiedere continuità amministrativa. Noi la appoggiamo perché apprezziamo i risultati fatti".(Rin)