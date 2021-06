Usa: Biden, vaccino miglior difesa contro variante Delta del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino anti-Covid rappresenta la miglior difesa contro la variante Delta. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, invitando nuovamente i cittadini Usa a farsi somministrare il preparato. "Non aspettate, vaccinatevi ora, il vaccino è la miglior difesa contro la variante Delta”, ha detto il capo dello Stato Usa. Biden ha giudicato “improbabile” la possibilità che gli Stati Uniti possano tornare ad una quarantena nazionale per far fronte alla variante Delta del coronavirus.(Nys)