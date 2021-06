Usa: “Politico”, Casa Bianca sospende pacchetto aiuti militari a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha temporaneamente sospeso un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina che includerebbe armi letali, un piano originariamente progettato in risposta ai movimenti di truppe russe lungo il confine con l'Ucraina nei mesi scorsi. Lo scrive il sito “Politico”, precisando che il pacchetto di aiuti varrebbe fino a 100 milioni di dollari. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha ordinato ai funzionari di organizzare gli aiuti, nel momento in cui Washington mostrava preoccupazione per le manovre militari di Mosca in Crimea e al confine con l’Ucraina. La proposta è stata sospesa dopo che la Russia ha annunciato che avrebbe ritirato le truppe di stanza vicino all'Ucraina e in vista del vertice di alto livello tra il presidente Joe Biden e l’omologo russo Vladimir Putin a Ginevra. Il quotidiano “Washington Post” ha riferito che l'amministrazione ha preso in considerazione e ora ha congelato il pacchetto, in ottemperanza al fatto che Biden ha scelto di mostrare segni di apertura a Putin nell’ambito del bilaterale in Svizzera.(Nys)