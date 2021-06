Iran: presidenziali 2021, bassa affluenza nonostante appelli Khamenei (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche prima del ritiro di tre dei sette contendenti, quasi nessuno degli altri candidati sembrava in grado di competere con il potente capo della magistratura: la selezione dei candidati, effettuata dal Consiglio dei Guardiani della Costituzione, aveva escluso volti più moderati e potenzialmente più popolari, su tutti l’ex presidente del Parlamento, Ali Larijani, e l’attuale vicepresidente riformista, Eshaq Jahangiri. L’evidente sbilanciamento delle scelte del Consiglio ha spinto perfino l’attuale capo dell’esecutivo, Hassan Rohani, a chiedere personalmente a Khamenei di garantire “maggior concorrenza” alle elezioni. La Guida suprema, che in teoria ha l’ultima parola sulla nomina dei candidati, ha denunciato un possibile “torto” ai danni di alcuni candidati, probabilmente lo stesso Larijani, ma non ha ribaltato la decisione del Consiglio, spianando la strada a una vittoria di Raisi. (Res)