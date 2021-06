Covid: Iss, al via la rete integrata per sequenziamento virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La rete si propone oggi come ‘sistema’ che unisce, rafforza e coordina l’azione altamente professionale dei laboratori di riferimento regionali, grazie ai quali oggi monitoriamo la presenza delle varianti del virus nel nostro paese – afferma Silvio Brusaferro, presidente del’Iss – con i centri ed i professionisti della ricerca e della formazione inserendo in un contesto più articolato e unitario anche quella che era l’idea iniziale di un consorzio”. La rete garantirà in un’unica piattaforma la sorveglianza della circolazione di varianti genetiche di Sars-Cov-2, sarà integrata con la sorveglianza Covid-19 coordinata da Iss e con l’anagrafe vaccinale nazionale coordinata dal ministero della Salute. Grazie alla rete sarà possibile arricchire il monitoraggio e lo studio di queste e altre future epidemie da diverse prospettive: oltre a quella epidemiologica e di monitoraggio, quella degli studi viro-immunologici, quella della comprensione dei meccanismi e degli effetti della malattia, ed ancora quella della osservazione e valutazione della risposta anticorpale e cellulare delle vaccinazioni, e non ultima quella di formare giovani con competenze specifiche in campo virologico e immunologico, in modo da rafforzare la capacità di prevenzione, controllo e risposta alle malattie infettive. (Com)