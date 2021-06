Ue: Gentiloni, Italia e Spagna possono aprire pagina nuova in progetto europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dando il buon esempio nella attuazione dei piani di ripresa e resilienza, Italia e Spagna possono aprire una pagina nuova nel progetto europeo. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla videoconferenza del Forum Italo-Spagnolo. "Viste le dimensioni delle economie italiane e spagnole" i due Paesi "faranno una parte consistente del Next Generation Eu e hanno quindi una grande responsabilità anche perché non sono state in prima fila nella capacità di assorbimento delle risorse europee" negli anni passati. Dunque, i governi di Roma e Madrid "avranno un ruolo decisivo per garantire il successo di Next Generation Eu". A proposito del dibattito su cosa verrà dopo Next Generation Eu, "io dico che il suo successo è la sola garanzia per poter compiere ulteriori passi in avanti. Non ce ne sono altri. Se questa operazione riesce avremo una base per fare passi ulteriori", ha detto ricordando l'esempio del programma a sostegno dei sistemi europei come la cassa integrazione, Sure, che "ha funzionato e il suo successo rende legittimo discutere" di ulteriori strumenti. "La sfida di oggi è l'attuazione dei grandi piani" di ripresa e resilienza "che sono stati concordati con l'Ue. Quello spagnolo è già stato approvato dalla Commissione europea, quello italiano sarà esaminato definitivamente dalla Commissione europea nei prossimi giorni", ha ricordato specificando che "l'attuazione efficace di questi piani è decisiva per confermare la leadership europea sul piano della transizione ecologica". (segue) (Beb)