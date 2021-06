Ue: Gentiloni, Italia e Spagna possono aprire pagina nuova in progetto europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha ricordato che "a metà luglio" sarà presentato 'Fit For 55' che è "il pacchetto di misure per rendere possibile la riduzione del 55 per cento" al 2030 rispetto al 1990 delle emissioni di Co2. Un pacchetto che "sarà molto impegnativo". Infine, per quanto riguarda la discussione sulle regole di bilancio, il commissario ha sottolineato che c'è "bisogno di regole di bilancio comuni rinnovate" e ha specificato che "anche qui dobbiamo essere consapevoli che dal successo dei piani di resilienza e di ripresa dipenderà la possibilità di mettere sulla buona strada anche questa discussione che avremo sulle regole del Patto di stabilità". In conclusione, "Italia e Spagna dando il buon esempio possono aprire una pagina nuova in questa straordinaria vicenda che è stata la costruzione del progetto europeo. E' stata la crisi a consentirci di aprire una pagina nuova", ha detto Gentiloni. "Oggi, dopo aver superato la prova della pandemia, anche se non dobbiamo trascurare i rischi e le sfide che restano, ma dopo aver imboccato la ripresa, la ripresa dipende dalla attuazione vittoriosa e con successo dei piani e Italia e Spagna possono dare l'esempio per una nuova stagione europea". (Beb)