© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come spiega Draghi nel Pnrr ci sono 17 miliardi per rigenerare le città italiane e renderle più sostenibili, più altri 2 per città d’arte. Roma saprà cogliere questa straordinaria opportunità. Nemmeno un minuto da perdere". Così in un tweet il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri del Pd. (Rer)