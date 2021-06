Libia: Consiglio Ue, proroga missione Eubam fino a 30 giugno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso oggi di prorogare di altri due anni il mandato della missione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (Eubam Libia) fino al 30 giugno 2023. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che nel suo mandato rinnovato, la missione ha il compito di assistere le autorità libiche competenti nella costruzione di strutture di sicurezza statale in Libia, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi per smantellare le organizzazioni reti criminali coinvolte in particolare nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo in Libia e nella regione del Mediterraneo centrale. La missione inoltre coordina e realizza progetti con partner internazionali nei campi del proprio impegno. Nel contesto di una recente revisione strategica della missione, il Consiglio ha deciso oggi anche di estendere il mandato della missione per sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace in Libia nell'ambito del processo di Berlino, nell'ambito delle principali aree di impegno della missione. Eubam Libia è stata lanciata il 22 maggio 2013 ed è guidata dall'italiana Natalina Cea. (Beb)