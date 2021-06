Ue: Merkel, ripristinare rapidamente Patto di stabilità e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve ripristinare “rapidamente” il Patto di stabilità e crescita, sospeso fino a tutto il 2022 a causa della “situazione eccezionale” della crisi del coronavirus, perché ha bisogno della “forza per investire”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso della conferenza stampa che ha tenuto con il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita a Berlino. Per Merkel, del ritorno al Patto di stabilità e crescita si discuterà “negli anni a venire”. Ora, è infatti necessario riportare l'economia dell'Ue ai livelli precedenti alla crisi. La cancelliera ha poi ricordato come l'iniziativa di Germania e Francia abbia condotto all'approvazione del Fondo europeo per la ripresa. La cancelliera ha, infine, evidenziato come i due Paesi siano gli iniziatori degli importanti progetti di interesse comune europeo (Ipcei), rimarcandone l'importanza per gli investimenti e la crescita dell'Ue. (Geb)