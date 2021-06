Mafia: Saviano su "Le Monde", condanne per minacce sono "vittoria storica" da retrogusto "amaro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condanne arrivate a fine maggio per le condanne a Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione sono "una vittoria storica" dal retrogusto "amaro". Lo ha scritto lo stesso Saviano in un editoriale sul quotidiano "Le Monde". "In realtà un processo che dura tredici anni non autorizza più né emozioni né speranze perché i criminali possono contare su una sostanziale impunità", afferma lo scrittore. "Questa giustizia, i clan la conoscono bene. Sanno perfettamente che quando infrangono la legge, compreso quando commettono omicidi, dovranno risponderne degli anni o dei decenni più tardi", spiega Saviano. "Del resto – continua lo scrittore – questa sentenza non mi ridà i quindici anni che ho vissuto sotto scorta". "Non mi sento vittorioso perché son distrutto" aggiunge Saviano. (Frp)