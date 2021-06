Imprese: Ricci (Sace), lavoriamo su estensione Garanzia Italia fino a 31 dicembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento Sace sta lavorando all’estensione del programma di Garanzia Italia fino al 31 dicembre 2021, e anche a quella prevista dal decreto Sostegni bis sulla durata dei finanziamenti. Così Alessandra Ricci, responsabile del programma Garanzia Italia e Green New Deal di Sace, intervenuta oggi ad un convegno organizzato dallo Studio Chiomenti. “Al di là delle garanzie sulla liquidità Sace continuerà a sostenere l’export e gli investimenti green, rafforzando il programma di garanzie a sostegno degli investimenti delle aziende in un momento di ripartenza dell’economia e dello sviluppo infrastrutturale e digitale del paese in sinergia con quanto previsto dal Pnrr”, ha detto. (Rin)