Roma: De Priamo (Fd'I), solidarietà a volontari canile Muratella

- Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia, riferisce in una nota del "ferimento di alcuni volontari del canile Muratella durante una lite tra due cani portati a sgambatura, esprimiamo sostegno e solidarietà al mondo del volontariato, al quale riconosciamo il ruolo determinante per il benessere degli animali e di vigilanza proattiva. Auspichiamo il ristabilirsi di un clima positivo e di collaborazione fra ruoli differenti quali quello dei veterinari, dei gestori e quello dei volontari. Il futuro del benessere animale passa per la transizione verso un modello di parco-canile e la progressiva chiusura degli spazi ristretti e per questo occorre il massimo impegno e la collaborazione tra istituzioni e volontari". (Com)