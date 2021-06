© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa i paesi si muovono abbastanza in sintonia e quindi anche sulle mascherine all'aperto immagino che ci allineeremo, ma non so dire quando". Lo ha affermato il professor Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, intervenendo ad "Otto e mezzo" su La7.(Com)